Com brilho de Cleiton, Bragantino bate Águilas Doradas nos pênaltis e avança à terceira fase da Libertadores

O Red Bull Bragantino segue em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. No jogo de volta da segunda fase da competição, o Massa Bruta bateu o Águilas Doradas nos pênaltis, por 4 a 3, no Nabi Abi Chedid. As duas equipes empataram sem gols nos 180 minutos.

Agora, o Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha aguarda a definição do seu adversário na terceira fase da Libertadores, que sairá do confronto entre Botafogo e Aurora, da Bolívia. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Red Bull Bragantino e Águilas Doradas voltam a entrar em campo neste fim de semana. O Massa Bruta terá um difícil compromisso pela frente: enfrenta o Santos, neste domingo, também em casa. O duelo está previsto para as 18 horas, pela 11ª e penúltima rodada do Paulistão.