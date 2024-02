Autor de gol em Majestoso, Arthur Sousa perde espaço no Corinthians em meio à chegada de reforços

O atacante Arthur Sousa, autor do gol do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o São Paulo nesse Campeonato Paulista, perdeu espaço com a chegada de reforços como Pedro Raul e Pedro Henrique. O último compromisso do camisa 29 foi justamente o Majestoso, realizado na Neo Química Arena.

Logo após o clássico, Arthur sofreu um edema na parte posterior da coxa e foi ausência por cerca de uma semana. Depois, mesmo que apto a jogar, não voltou a fazer parte da rotação da equipe. Nesse período, o Corinthians contratou nomes como Pedro Raul, que estava no Toluca, e Pedro Henrique, ex-Internacional. O primeiro ocupa exatamente a mesma posição que o Filho do Terrão, enquanto o segundo faz a beirada, mas também pode atuar por dentro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Arthur ainda sente desconforto físico e não está 100% para ajudar a equipe, mesmo estando à disposição.