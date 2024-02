Adson desencanta, e Vasco ganha do Marcílio Dias na estreia pela Copa do Brasil

O Vasco está na segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1 o Marcílio Dias-SC, no interior catarinense. O destaque do confronto foi o ex-corintiano Adson, que marcou pela primeira vez com a camisa da equipe.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Vegetti, mas viu o Marcílio Dias empatar em seguida, com Zé Eduardo. Antes do intervalo, o Cruzmaltino voltou a marcar, dessa vez com Adson. Já na etapa final, o clube carioca decretou a classificação com David.

Agora, o Vasco espera seu adversário na próxima fase. Água Santa-SP e Jacuipense-BA se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.