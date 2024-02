Wrestling brasileiro busca vagas para Paris no Pré-Olímpico, após conquistar seis medalhas no Pan

Após conquistar seis medalhas no Pan-Americano, sendo uma de ouro (Sosruko Kodzokov), três pratas (Joilson Jr, Giullia Penalber e Calebe Corrêa) e dois bronzes (Laís Nunes e Ana França) e terminar na terceira colocação geral por equipes no estilo greco-romano, a delegação brasileira de wrestling se prepara para o Pré-Olímpico, que acontece entre 28 de fevereiro a 1º de março, em Acapulco, no sul do México.

Ao todo, 18 atletas buscam a classificação nos três estilos, que são: livre feminino, livre masculino e greco-romano. Giullia Penalber, Laís Nunes e Joilson Júnior são três dos nomes favoritos para garantir vagas para Paris. Para conquistar a vaga, o atleta deve vencer a semifinal do torneio. No Pré-Olímpico não terá disputa da final, assim, os atletas que vencerem as semifinais estarão automaticamente garantidos nas Olimpíadas.