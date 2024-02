Seleção Brasileira de futebol de areia é recebida com festa no Rio após conquista do hexa

Depois de conquistar no último domingo, pela sexta vez, o Mundial de Beach Soccer (2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024), a Seleção Brasileira de futebol de areia foi recebida com festa na tarde desta segunda-feira, por torcedores e familiares no saguão do aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

O Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, comentou sobre o título nos Emirados Árabes, diante da Itália, por 6 a 4.

"A conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo entrou para a história da modalidade. O nosso objetivo é cada vez mais oferecer as melhores condições para que as seleções conquistem dentro de campo os seus títulos. Vamos investir ainda mais no Beach Soccer para o ciclo do heptacampeonato", afirmou o presidente da CBF.