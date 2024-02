São Paulo terá semana com jogo em Brasília e clássico contra o Palmeiras; veja programação

Em busca de voltar a vencer, o São Paulo tem uma semana decisiva para a sequência da temporada. A equipe enfrenta a Inter de Limeira, em jogo atrasado, em Brasília, e ainda terá um clássico contra o Palmeiras.

Na segunda-feira, o Tricolor se reapresenta no CT da Barra Funda. Depois, na terça, fecha a preparação para a partida contra o time do interior paulista e viaja ao local do confronto.

O duelo frente à Inter de Limeira vai acontecer às 21h35 (de Brasília) dessa quarta-feira. Após o embate, a equipe volta para a cidade de São Paulo.