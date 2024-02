Messi marca nos acréscimos, e Inter Miami empata com LA Galaxy na MLS

Apesar de ter mais posse de bola, o Inter Miami pouco criou na primeira etapa e sofreu bastante defensivamente. Os visitantes tiveram 13 finalizações e três grandes chances de gol, porém não conseguiram balançar as redes.

No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado e com chances para as duas equipes. Aos 30 minutos, o LA Galaxy abriu o placar, com Dejan Jovelji?. Riqui Puig arriscou de fora da área, Drake Callender se esticou para defender e a bola sobrou para Marky Delgado, que deu um passe para o meio e o centroavante, com o gol livre, só teve o trabalho de tocar na bola para balançar as redes.

Aos 41 minutos da etapa final, Diego Fagúndez, do LA Galaxy, chegou forte de carrinho em Sergio Busquets e tomou o amarelo, mas, após revisão do VAR, o juiz mudou a cor do cartão para vermelho.

Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 47, Messi apareceu novamente e marcou o gol do empate. O argentino tabelou com Jordi Alba pela esquerda, recebeu livre na área e finalizou para o fundo do gol.