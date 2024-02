Al Ettifaq x Al Hilal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Saudita

Nesta segunda-feira, Al Ettifaq e Al Hilal se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será às 11h (de Brasília), no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd.

A partida deve contar com três brasileiros entre os titulares. Pelo lado da casa, o goleiro Paulo Victor, ex-Flamengo e Grêmio, será titular. Já os visitantes devem contar com Malcom, ex-Corinthians, e Michael, que passou por Goiás e Flamengo.

Onde assistir