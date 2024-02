Velocista Renan Gallina estreia na temporada 2024 com vitória nos 200 m

Ele e a treinadora Sandra Regina Crul investem em um melhor desempenho de saída de bloco, com ajuda de uma equipe multidisciplinar, que inclui o biomecânico Franklin Camargo, do COB. "A largada estava incomodando um pouco. O revezamento tem uma chance de final olímpica e de medalha e vamos lutar por isso. Penso não só nesse ciclo olímpico, mas no próximo também, porque tem atletas novos chegando", declarou.

O ouro no 4x100m do Pan deu confiança "de quebrar o gelo" - não participou ativamente na última temporada por causa de lesão. "E segurança de saber que eu me encaixo. Sei dos meus erros e que tenho muito a melhorar ainda e já melhorei muito, inclusive no primeiro camping. Tenho certeza que vai dar tudo certo", afirmou Renan.

Depois dos Desafios CBAt/CPB, Renan embarca com a Seleção Brasileira para um camping de treinamento e competições de 40 dias na Flórida. E, na sequência, o Brasil disputa o Mundial de Revezamentos nas Bahamas, valendo vaga olímpica nos dias quatro e cinco de maio.

"Os objetivos com o Renan seriam ele conseguir os índices individuais nos 200 m (20s16) e nos 100 m (10s00). Eu enxergo o Renan também correndo o revezamento e ele está muito empolgado, gosta de correr o revezamento, foi uma festa no Pan-Americano. O Renan é um atleta jovem e estamos trabalhando para aprimorar a sua técnica de corrida, fazendo o desenvolvimento da força e, com isso, esperamos chegar a melhores resultados, também com o amadurecimento", disse a técnica Sandra Regina.