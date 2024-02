Inter vence rival Grêmio com gol nos acréscimos e garante liderança do Gaúcho

Neste domingo, o Internacional venceu o Grêmio por 3 a 2, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal foi realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Colorado garante a liderança da competição, com 25 pontos. O Tricolor, por sua vez, desperdiça a chance de ultrapassar seu maior rival e segue na segunda posição, com 20.

O próximo confronto do Inter será nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), contra o ASA, fora de casa, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Já o Grêmio disputa o título da Recopa Gaúcha contra o São Luiz, no mesmo dia, às 19h30, no Estádio 19 de Outubro.