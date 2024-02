Vasco: Emiliano Díaz reconhece baixa intensidade diante do Volta Redonda

O auxiliar Emiliano Díaz destacou a relevância da vitória por 2 a 1 do Vasco sobre o Volta Redonda para a reta final da caminhada da equipe na Taça Guanabara (primeira fase do Carioca). Em entrevista coletiva no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, ele apontou que a equipe de Ramón Díaz superou uma atuação instável para derrotar o adversário e se garantir no G4 da competição.

"A vitória hoje foi muito importante. Controlamos os primeiros 15 minutos de jogo, depois começamos a não encontrar espaços, a errar muitos passes, abaixamos a intensidade que a gente costuma ter. O segundo tempo começou de maneira contrária. Entramos dormindo, sofremos o gol, mas depois o time se recuperou e conseguimos a vitória", disse.

Emiliano Díaz apontou o que pesou para a equipe não conseguir manter sua intensidade nos 90 minutos.