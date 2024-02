Cruzeiro vence Pouso Alegre e vai à semifinal do Campeonato Mineiro

Neste domingo (25), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visitou o Pouso Alegre, no Estádio Municipal Parque do Sabiá e, apesar do pênalti perdido por Matheus Pereira, a equipe comandada por Nicolás Lacarmón venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Vinício (contra) e Dinneno.

Com o resultado positivo, o Cruzeiro ultrapassou o Tombense, atualmente com 15 somados, e retomou a ponta do Grupo A, com 16 pontos. Assim, a equipe se garantiu na semifinal da competição. Ainda que seja ultrapassado em seu grupo na última rodada, o time continuará na ponta da classificação dos segundos colocados. Por outro lado, o Pouso Alegre, que ficou estacionado em último lugar no Grupo B, com seis pontos, não tem mais chance de avançar ao mata-mata.

O Cruzeiro entrará em campo novamente no próximo sábado, diante do Uberlândia, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Na mesma data, o Pouso Alegre visita o Patrocinense, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, também pela última rodada da competição.