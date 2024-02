Carpini confirma inscrição de James no Paulistão e manda recado: "Acima de tudo o São Paulo"

Por conta do pouco espaço no clube, James chegou a pedir para sair do Tricolor, mas recentemente mudou de ideia e foi reintegrado ao elenco. O treinador detalhou o processo da permanência do meia.

"O contato que eu tive com o James foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo e anteriormente com a diretoria, se desculpando por não ter ido a Belo Horizonte. Isso foi muito nobre da parte dele. Nesse ponto, ele sabe que errou por mais que ele não tivesse mais com a cabeça no São Paulo, ele tinha sinalizado o interesse de não permanecer no São Paulo e a gente respeitou", disse.

"Queremos trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo e acho que ele entendeu que temos um bom ambiente, um ano próximo pela frente. Tudo isso, talvez tenha despertado a vontade no James de permanecer", finalizou.

Ainda sem deslanchar pelo clube do Morumbis, James participou de 14 jogos, com um gol e três assistências. Agora, ele terá a oportunidade de provar o seu valor ao são-paulino.

Há quatro jogos sem vencer, o São Paulo está na segunda colocação do Grupo D, com 15 pontos, à frente do São Bernardo pela vantagem no saldo de gols. Em jogo atrasado, o Tricolor enfrenta a Inter de Limeira nessa quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), em Brasília.