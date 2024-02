Atlético-GO x Goianésia e Goiatuba x Goiás: prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, Atlético-GO e Goiás entram em campo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. O Dragão recebe o Goianésia, às 16h (de Brasília). Enquanto o Esmeraldino enfrenta o Goiatuba, no Estádio Divino Garcia Rosa, no mesmo horário.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Goianésia: O jogo poderá ser acompanhado pelo canal TV Brasil Central, na televisão aberta ou no YouTube, TV Alego e no aplicativo Deputados Aqui.