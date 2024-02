Athletico-PR x São Joseense, Coritiba x Cascavel: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Paranaense

Neste domingo, o Athletico-PR recebe o São Joseense e o Coritiba recebe o Cascavel pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília) para os dois jogos.

Onde Assistir

O jogo do Athletico-PR contra o São Joseense vai ter transmissão apenas na Rede Furação. Já a partida do Coritiba diante do Cascavel vai ser transmitida pelo canal Nsports no Youtube.