Al Nassr vence Al Shabab com gols de CR7 e Talisca pelo Saudita

O astro Cristiano Ronaldo voltou a balançar as redes na tarde deste domingo (25), pelo Campeonato Saudita. Com gols do português e do brasileiro Anderson Talisca, o Al Nassr ganhou por 3 a 2 do Al Shabab, no King Fahd Stadium.

O clube defendido por Cristiano Ronaldo, assim, ocupa a vice-liderança com 52 pontos, quatro a menos que o Al Hilal, que ainda enfrenta o Al Ettifaq nesta segunda-feira. Já o Al Shabab continua em 11º lugar, com 24 pontos.

Pela próxima rodada do Campeonato Saudita, o Al Nassr recebe o Al Hazem nesta quinta-feira. Já o Al Shabab, em busca da recuperação, visita o Al Khaleej no sábado, também pela liga local.