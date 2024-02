Volante senegalês é relacionado pela 1ª vez pelo São Paulo para um jogo no profissional

Além dele, Igor Vinicius, Lucas e Wellington Rato se recuperaram de suas respectivas lesões e viajaram para Campinas também. Com dores no tendão de Aquiles, Luiz Gustavo é dúvida.

Já os zagueiros Arboleda e Diego Costa, suspensos, são desfalques certos. Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) completam a lista de baixas.

O duelo contra o Guarani está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) desse domingo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com 14 pontos, o São Paulo está na terceira colocação, atrás de São Bernardo (15) e Novorizontino (18), com respectivamente uma e duas rodadas a mais.