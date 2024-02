Sevilla denuncia vídeo de Real Madrid criticando arbitragem do duelo

Na manhã deste sábado, o Sevilla emitiu um comunicado repudiando um vídeo produzido pelo Real Madrid sobre os árbitros envolvidos no confronto desta rodada do Campeonato Espanhol. O canal do clube merengue, Real Madrid TV, publicou um vídeo relembrando ocasiões em que o árbitro principal da partida, Isidro Díaz de Mera Escuderos, e o assistente de vídeo, Pablo González Fuertes, teriam prejudicado a equipe blanca.

O Sevilla denunciou o vídeo à RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), alegando uma "campanha de perseguição e assédio" ao árbitro.