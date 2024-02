Retornos de Giuliano e Cazares ampliam opções para Carille no Santos

O Santos pode ter duas novidades para o jogo contra o São Bernardo, que ocorre neste domingo (25), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Trata-se dos meio-campista Giuliano e Cazares.

Ambos os jogadores, que estavam lesionados, encontram-se no estágio final de suas recuperações. Giuliano desfalca o time desde o fim de janeiro, quando sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante o clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque.

Nesta semana, o experiente atleta voltou a treinar normalmente com o grupo no CT Rei Pelé e deve ficar à disposição do técnico Fábio Carille para a partida deste fim de semana.