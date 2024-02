Morumbis já foi palco de títulos e jogos marcantes para o Santos: relembre

O clube da Baixada Santista havia feito um acordo com a Portuguesa para disputar partidas no estádio da Lusa, mas esta foi a única aparição do time na cidade de São Paulo como mandante em toda a temporada. A nova gestão, que é presidida por Marcelo Teixeira, promete mudar este cenário e levar mais jogos para a capital.

Apesar de ser mundialmente conhecido como estádio do São Paulo, o Morumbis já foi palco de jogos marcantes e até mesmo de títulos a favor do Santos.

No palco, o Peixe já conquistou sete títulos, sendo seis troféus do Campeonato Paulista e um do Brasileirão. Além de momentos bons, o local também sediou derrotas amargas, como a final da Libertadores de 2003, quando o Alvinegro acabou perdendo para o Boca Juniors, da Argentina.

A primeira conquista no estádio veio em 1969, com o título estadual daquele ano. O Peixe também levantou o troféu de campeão paulista no Morumbis em 1973, 1978, 1984 e 2007. O mais importante de todos, porém, foi o Brasileirão de 2002.

Liderado por Meninos da Vila, como Robinho e Diego, o Santos derrotou o Corinthians na decisão nacional e pôs fim a um jejum de 18 anos sem conquistar troféus expressivos. Já o último título no palco foi em 2012, quando a geração de Neymar e Ganso comandou a equipe rumo à taça do Paulistão daquele ano, batendo o Guarani na final, por 4 a 2. Com a conquista, o Peixe conseguiu o tricampeonato estadual consecutivo pela terceira vez na história.