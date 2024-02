Manchester City vence e encosta no líder do Campeonato Inglês

O único gol do jogo saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Kovacic fez um belo lançamento para Haaland, que parou em uma grande defesa do goleiro brasileiro Neto; no rebote, Phil Foden só empurrou para as redes para marcar seu nono gol neste Campeonato Inglês.

O segundo tempo foi repleto de chances do City, mas a falta de capricho nas finalizações evitou um placar maior. O Bournemouth assustou em lances pontuais, mas obrigou Ederson a fazer uma grande defesa em lance de escanteio.