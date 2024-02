Alemão: Kane decide, Bayern vence Leipzig no fim e segue na perseguição ao Leverkusen

Na tarde deste sábado, a 23ª rodada da Bundesliga ganhou sequência. Jogando em casa, o Bayern bateu o RB Leipzig já no fim da partida, por 2 a 1, na Allianz Arena. Harry Kane anotou os dois gols dos bávaros, enquanto Sesko descontou para a equipe visitante.

Com o resultado, o Bayern segue na perseguição ao líder Leverkusen. A equipe da Baviera chegou aos 53 pontos e manteve a distância de oito pontos para o rival. Do outro lado, o Leipzig ficou com os mesmos 40 pontos que tinha no início da rodada e aparece na quinta colocação.

Os dois times voltam a jogar pelo Campeonato Alemão em dias distintos. Na próxima sexta-feira (01/3), o Bayern visita o Freiburg, a partir das 16h30 (de Brasília), no Europa-Park Stadion, pela 24ª rodada da competição.