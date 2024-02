Guilherme Biro ressurge com destaque no Corinthians de António Oliveira

Com mais liberdade, o atleta tem maior contato com a bola e auxilia na armação das jogadas, além de ter um ângulo melhor para finalizar. A equipe de António Oliveira vem atuando em um 4-3-3, com uma trinca no meio-campo e dois atacantes de lado.

Com a camisa do Corinthians, Biro possui 21 jogos, sendo 11 como titular. O meia tem contrato com o clube até final de 2027 e ainda está em busca de seu primeiro gol pelo profissional do Timão.

O próximo compromisso do Corinthians será contra a Ponte Preta, no domingo, às 20 horas (de Brasília). A tendência é que Biro inicie o duelo da Neo Química Arena novamente no banco de reservas.