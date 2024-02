Corinthians divulga abertura da venda de ingressos para duelo contra o Santo André no Paulistão; veja detalhes

? Corinthians (@Corinthians) February 24, 2024

Na terça-feira (27), a partir das 11 horas, todos os corintianos adimplentes do programa de sócios poderão comprar ingressos, independente da quantidade de pontos. A venda geral, por sua vez, será iniciada às 15 horas desta quarta-feira (28).

De acordo com o Timão, no confronto diante do Santo André, membros do plano Minha Vida terão descontos de 25% a 73%. Os do plano Minha História terão descontos de 35%, enquanto os que assinam o plano Meu Amor, 25%.

O valor das entradas para o duelo contra o Santo André varia de R$ 50,00 a R$ 250,00. O setor com bilhete mais barato é o Norte, enquanto o mais caro é o Oeste Inferior Lateral. Enquanto isso, as seções Sul e Leste tem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

Após um início conturbado, o Corinthians se recuperou e vive boa fase no Paulistão. O Alvinegro paulista está há três jogos sem perder e vem de um empate heróico contra o Palmeiras. Apesar disso, ainda tem a difícil missão de buscar a classificação ao mata-mata do Estadual, já que ocupa a lanterna do Grupo C, com 10 pontos.