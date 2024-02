Benzema garante que boatos sobre seu retorno ao futebol europeu são falsos

O atacante Karim Benzema garantiu que não voltará a atuar pelo futebol europeu e que as especulações sobre sua saída são falsas. O francês foi autor de um dos gols da vitória do Al-Ittihad sobre o Navbahor Namangan por 2 a 1 pelas oitavas de final da Liga dos Campeões Asiática, que classificou a equipe saudita para a próxima fase da competição.

Benzema teve seu retorno à Europa especulado na última janela de transferências, um dos fatores apontados para a sua saída era a má relação com o técnico Marcelo Gallardo. Porém, o jogador de 36 anos esclareceu os rumores após a partida.

"Não tenho problema nenhum com o Gallardo. Quem diz que quero voltar para a Europa é mentiroso", afirmou. "Estou muito feliz no Al Ittihad. Da minha parte, não tenho problema com ninguém. Perguntei ao treinador sobre a minha ausência (na partida de ida), e ele achou que eu não estava pronto para o jogo no Dubai", concluiu.