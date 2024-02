Xavi responde sobre como deve ser o perfil do seu sucessor no Barcelona

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Xavi foi questionado sobre como deve ser o perfil do seu sucessor no Barcelona. Apesar de colocar a responsabilidade nas mãos do presidente Joan Laporta e do diretor Deco, ele não fugiu do tema.

Com o rendimento abaixo, o comandante espanhol anunciou que deixará a equipe ao fim desta temporada. Após isso, foram quatro jogos, com duas vitórias e dois empates.

"Deveria ter continuação com o DNA do Barcelona, que temos todos aqui dentro, mas depende do diretor e do presidente", afirmou.