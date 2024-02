Vasco conclui empréstimo de Luca Orellano para time dos Estados Unidos

O Cincinnati, dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Luca Orellano. O argentino, que pertence ao Vasco, chega ao clube estadunidense por empréstimo até o fim da temporada norte-americana.

"Estou honrado em poder me juntar ao Cincinnati. Eu fui atraído por este clube por conta do projeto que eles estão construindo, e eu realmente quero dar meu 100% para este time e para os fãs", disse o argentino, em nota divulgada pelo clube.

Orellano foi contratado pelo Vasco no início de 2023, após se destacar no Vélez Sarsfield e ser colocado como uma das maiores promessas do futebol argentino.