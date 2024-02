Torcedores do Botafogo picham muro do Nilton Santos e protestam contra Tiquinho

A sexta-feira alvinegra começa com as primeiras palavras de Gregore como atleta do Glorioso. Fala, meu volante! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/zctsJ73dNR

Na quinta colocação do Carioca, o Alvinegro pode ficar de fora da semifinal do estadual pelo segundo ano consecutivo. A equipe tem dois pontos a menos que o Vasco, primeiro time dentro do G4, faltando duas rodadas para o fim da Taça Guanabara.

Em busca da reabilitação, o Botafogo encara o Audax nesse sábado, às 16h (de Brasília), fora de casa. Depois, enfrenta o Aurora, no Nilton Santos, pela volta da pré-Libertadores.