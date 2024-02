STJD acata pedido e Sport não terá torcida mandante e nem visitante após ataque a ônibus do Fortaleza

Pronunciamento oficial do presidente do Sport Club do Recife, Yuri Romão, sobre os ocorridos depois da partida diante do Fortaleza. pic.twitter.com/kOuUO7NakX

"A referida decisão se pauta no terrível acontecimentos envolvendo o ataque ao ônibus do Fortaleza Esporte Clube [...] Referido ato criminoso, demonstrou a falta de segurança, e o descumprimento por parte do Sport Club Recife (Clube Mandante) de princípios basilares do Esporte Brasileiro, como por exemplo o princípio da Segurança previsto pelo artigo 2º, inciso XVI da Nova Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597 de 2023)", disse parte do texto.

"Desta forma, o Sport Club Recife deveria providenciar a segurança e integridade de todos os envolvidos, principalmente durante o trajeto de ida e saída da praça desportiva", completou o presidente do STJD na decisão publicada nesta sexta-feira.