Santos paga dívida com Bustos e aguarda fim de punição na Fifa para inscrever jogadores

O Santos está perto de derrubar uma punição na Fifa causada por uma dívida com o ex-técnico Fabián Bustos. Nesta sexta-feira, a diretoria do Peixe depositou o valor do débito com o argentino e aguarda o fim do transfer ban para ser liberado a registrar novos jogadores.

O Peixe buscava um acordo com o treinador, mas ele estava irredutível e não abriu mão de receber a quantia de uma só vez. O Santos, portanto, pagou cerca de R$ 4 milhões à vista a Bustos para resolver a pendência. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Com o fim da punição, o clube pode voltar a contratar no mercado e também fica livre para inscrever atletas, como o goleiro Gabriel Brazão e o lateral esquerdo Jorge. Ambos os atletas vinham trabalhando no CT Rei Pelé, mas ficaram de fora da lista para a primeira fase do Campeonato Paulista.