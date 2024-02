Pulgar e Allan voltam aos treinos e devem ser relacionados por Tite para o Fla-Flu

Nação, vocês já tão ligados que a Pixbet é o novo patrocinador master do Mengão, né? E não é só do futebol masculino, ok? O site de apostas esportivas mais querido do Brasil também tá fechado com as #MeninasDaGávea e com o #FlaBasquete! Afinal, se o papo é Flamengo, é claro que a... pic.twitter.com/mW7ZMkXdyL

O volante chileno é presença certa na equipe titular do Flamengo no clássico. O atleta participou de sete jogos do Rubro-Negro em 2024, contando as partidas do Campeonato Carioca e os amistosos que o time carioca realizou nos Estados Unidos.

Allan, por sua vez, deve ser opção de Tite no banco de reservas. Antes de ser diagnosticado com dengue, o volante tratava uma lesão. O atleta participou de cinco jogos do Flamengo na temporada, sendo três pelo Carioca.