Presidente do São Paulo defende fim de gramados sintéticos no Brasil

O presidente do São Paulo, Julio Casares, defendeu o fim dos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Com a recente polêmica envolvendo o Palmeiras e a WTorre devido ao péssimo estado do campo do Allianz Parque, o mandatário tricolor abordou o tema garantindo que as entidades competentes devem estabelecer um padrão para todos os clubes do País.

"Chegou o momento dos clubes, CBF, federações, Conmebol... tem que ter grama natural. Isso não é showbol. Eu sei que para o negócio é difícil, mas você não tem [gramado sintético] na Holanda, na Itália, na Inglaterra. Temos que pensar também no atleta", disse Casares em entrevista ao Casão Pod Tudo.

No ano passado, Giuliano Galoppo, Welington e Ferraresi sofreram graves lesões atuando no gramado sintético do Allianz Parque, casa do Palmeiras. Todos os três jogadores precisaram passar por cirurgias para corrigir seus respectivos problemas físicos ocasionados pela superfície em que foi realizado o jogo.