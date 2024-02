Presidente do Independiente abre as portas do clube argentino para Aguero

O presidente do Independiente, da Argentina, Néstor Grindetti falou sobre a possibilidade de contar com o atacante Kun Aguero, que pode retornar aos gramados após avaliação médica, e abriu as portas do clube para o centroavante. Em 2021, o ex-jogador teve sua carreira interrompida devido a um problema cardíaco.

"Mandei uma mensagem dizendo que estou feliz por ele estar bem. O clube está aberto a tudo o que Aguero quiser fazer. Se quiser vir à equipe será fabuloso", afirmou no programa "Fútbol y Rosca", da "Rádio Splendid".

O clube de Avellaneda também conta outro craque argentino, Carlos Tévez, porém como treinador. O técnico, inclusive, já convidou o atacante para o clube.