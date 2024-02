Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Mirassol pelo Paulista; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Mirassol, na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol. O duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista acontece às 18 horas (de Brasília) deste sábado, na Arena Barueri.

No gramado, os jogadores fizeram atividades posicionais, com ênfases em transições, passes entre linhas e movimentações, além de um trabalho recreativo.

Os atacantes Dudu (cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), o lateral direito Mayke (lesão na coxa direita) e o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) são os desfalques para o técnico Abel Ferreira.