Gerente de futebol do Palmeiras recebe consulta para assumir cargo na CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez consulta por Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, para assumir cargo na entidade. A informação foi dada, inicialmente, pelo Goal e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O clube já está ciente do interesse da CBF em Cícero, que está no Palmeiras desde 2015. O gerente assumiu o cargo no clube ainda na gestão de Paulo Nobre. Em 2019, houve uma dúvida sobre sua permanência após saída de Alexandre Mattos, mas houve sequência no trabalho.

Neste ano, a CBF vem passando por uma reformulação. Nos últimos dias, a entidade anunciou a chegada de Rodrigo Caetano para o cargo de coordenador executivo geral de seleções. Ele estava no Atlético-MG exercendo a função de diretor de futebol, desde 2021.