Corinthians tem nova chefe no departamento médico da equipe; confira

O Corinthians definiu que a Dra. Ana Carolina Ramos e Corte será a nova chefe do departamento médico do futebol profissional do clube. No Timão desde 2014, a profissional foi promovida ao cargo com a saída do Dr. Fábio Novi por questões pessoais.

A Dra. Ana começou sua trajetória no Corinthians na equipe de natação, mas está no futebol desde 2018. A médica vinha fazendo parceria com o Dr. Leonardo Hirao, enquanto o Dr. André Jorge atua como consultor médico.

Formada na Universidade de Brasília, Dr. Ana coordenará o departamento que envolve as áreas de enfermagem, fisioterapia, massoterapia, nutrição e psicologia.