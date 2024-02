Clássico deste domingo será tira-teima de retrospecto recente entre Grêmio e Internacional

Um dos maiores clássicos do Brasil ganhará mais um capítulo neste domingo, quando Internacional e Grêmio se enfrentarem no Beira-Rio. O retrospecto recente entre as equipes conta com um grande equilíbrio, são três vitórias para cada nos últimos seis jogos.

A última vez em que ocorreu um empate entre as equipes foi no dia 10 de julho de 2021. Na ocasião, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, terminou em 0 a 0.

Ambas equipes possuem uma sequência positiva neste começo de temporada. Enquanto o Inter venceu os últimos cinco jogos em que disputou, o Grêmio não sabe o que é perder há oito confrontos.