Cássio será julgado por expulsão no clássico entre Palmeiras e Corinthians

O goleiro Cássio, do Corinthians, vai ser julgado pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) na próxima terça-feira (27), por causa da expulsão no clássico contra o Palmeiras, no último final de semana.

Cássio foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que consta "praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente".

O ídolo do Timão foi expulso na reta final do Derby por causa de choque com o atacante Rony. Cássio perdeu o tempo de bola e "atropelou" o jogador palmeirense. Mesmo com dois a menos, já que Yuri Alberto também deixou o gramado minutos depois, o Corinthians arrancou o empate em 2 a 2 na Arena Barueri.