Atlético-MG finaliza preparação para o clássico com o América-MG

O Atlético-MG encerrou nesta sexta-feira a preparação para o clássico com o América-MG, que acontece neste sábado, na Arena Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Luiz Felipe Scolari, juntamente de sua comissão técnica, comandaram na Cidade do Galo o último treino da equipe antes do jogo.

Felipão e a comissão do Galo passaram aos atletas trabalhos com foco na parte técnica/tática, além de um exercício de finalização e bola parada. O treino contou com o retorno do atacante Isaac, que apresentou quadro de febre nos últimos dias, mas já está recuperado.

Matías Zaracho, Maurício Lemos, Igor Rabello e Mariano seguem tratando suas respectivas lesões no departamento médico do clube. Este último irá cumprir suspensão automática no duelo de sábado por conta da quantidade de cartões amarelos recebidos.