Toni Kroos anuncia retorna à seleção alemã

O meio-campista Toni Kroos anunciou nesta quinta-feira nas redes sociais o seu retorno à seleção da Alemanha. O jogador de 34 anos havia se aposentado da equipe nacional em 2021, após ser eliminado pela Inglaterra nas oitavas de final da Eurocopa-2020.

O atleta do Real Madrid explicou a decisão em postagem no seu Instagram.

"Gente, curto e indolor: voltarei a jogar pela Alemanha a partir de março. Por que? Porque foi um pedido do treinador da seleção, porque estou disposto a isso e tenho certeza de que podemos fazer muito mais com a equipe na Eurocopa do que as pessoas imaginam atualmente!", afirmou.