Larcamón evita desculpas por vexame e espera "cicatriz" no Cruzeiro

A eliminação na Copa do Brasil diante do Souza-PB traz a primeira grande turbulência no Cruzeiro em 2024. Para o técnico Nicolás Larcamón, a ordem foi evitar desculpas pelo vexame. Ele sabe que não pode se apegar apenas às condições encontradas na casa do adversário para definir a derrota.

"As condições são evidentes, mas não (é desculpa). Não podemos falar de gramado. Tenho que me responsabilizar pelo que aconteceu, é uma eliminação que não posso permitir", reconheceu.