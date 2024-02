Gerson tem melhora, mas segue como desfalque do Flamengo

O Flamengo confirmou que o meia Gerson precisou ser internado com hidronefrose, que é quando o rim tem dificuldade para esvaziar e causa dores abdominais. O jogador recebeu alta após dois dias e está em casa. Ele ainda realizou exames, que mostraram melhora de seu quadro.

No entanto, Gerson deve seguir fora dos treinos nos próximos dias. O departamento médico vai continuar acompanhando o caso para descartar de vez a necessidade de cirurgia.

Com isso, o atleta será desfalque no clássico deste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.