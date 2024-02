Gauff e Rybakina caem no WTA 1000 de Dubai; Swiatek vai às semifinais

Esta foi a oitava vitória consecutiva de Swiatek sem perder um único set.

"Estou feliz por ter jogado bem, segui minha tática e fui muito sólida. Estou melhorando a cada dia", admitiu a polonesa, vice-campeã em Dubai no ano passado.

From qualifying to the semifinals ?

Anna Kalinskaya stuns No.3 seed Gauff 2-6, 6-4, 6-2 and will face world No.1 Swiatek for a place in the Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/lCwkOj8D3F

