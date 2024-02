Gatito Fernández elogia atuação do Botafogo na altitude: "fomos muito bem"

O Botafogo empatou com o Aurora, da Bolívia, no confronto de ida pela Segunda Fase da Pré-Libertadores. Com o resultado, os alvinegros precisam vencer o duelo de volta para avançar na competição. O goleiro Gatito Fernández elogiou a atuação da equipe da altitude.

"Jogamos o primeiro tempo de dois jogos. Creio que fomos muito bem diante de todas as dificuldades que teríamos, com relação ao campo, à velocidade da bola e a parte física com a altitude. Tentamos superar esses desafios. Agora voltamos para o Rio e esperamos com a força da nossa torcida na nossa casa buscar passar para a próxima fase", disse.

O paraguaio pregou foco para o jogo da volta, no Nilton Santos.