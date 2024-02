Fora de casa, Lazio vence Torino e encosta na parte de cima do Italiano

Nesta quinta-feira, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio venceu, por 2 a 0, o Torino, no Estádio Olímpico de Turim. Os visitantes marcaram duas vezes no segundo tempo e garantiram mais três pontos no torneio nacional.

Com 25 partidas disputadas, a Lazio contabiliza 40 pontos e sobe para a sétima colocação, ultrapassando a Fiorentina, com 38. O Torino, por sua vez, soma 36 pontos e estaciona no décimo lugar.

Pela 26ª rodada do Campeonato Italianio, a Lazio volta a campo, na segunda-feira, para enfrentar a Fiorentina, no Estádio Artemio Franchi, às 16h45 (de Brasília). Já o Torino, no mesmo dia, pega a Roma, no Estádio Olímpico, às 14h30.