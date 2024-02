Jogador atingido em ônibus do Fortaleza condena ataque: 'Estou com 13 pontos na cara'

Um episódio lamentável tomou conta do futebol brasileiro na noite de ontem. Após o empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Sport pela quarta rodada da Copa do Nordeste, torcedores do Leão da Ilha atacaram o ônibus da delegação do clube cearense com pedras e bombas na saída da Arena Pernambuco, onde o jogo foi realizado.

Um dos jogadores que mais sofreu fisicamente com o ataque foi Gonzalo Escobar. De acordo com o Fortaleza, o lateral-esquerdo sofreu uma pancada na cabeça e teve dois cortes: um na boca e um no supercílio. Por conta disso, precisou levar pontos.

Após o episódio traumático, o defensor se manifestou nas redes sociais. O argentino tranquilizou os torcedores do Fortaleza e seus familiares e condenou a ação agressiva da organizada do Sport.