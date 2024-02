Destaque do Corinthians na vitória contra Cianorte, Romero exalta bom momento da equipe

O atacante Ángel Romero foi o grande destaque do Corinthians na vitória por 3 a 0 contra o Cianorte, nesta quinta-feira, com dois gols marcados. O camisa 11 celebrou o momento do Timão, que vem de quatro jogos de invencibilidade, e projetou um ano vitorioso para o grupo que se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil.

"Feliz pelo momento, pela fase do time. A gente conseguiu uma sequência de vitórias, outro dia empatamos um clássico no último instante. Serviu para ganhar mais confiança. Hoje demonstramos que estamos bem concentrados nos objetivos de ganhar tudo esse ano, Começamos mal mas vamos fazer de tudo para reverter esse cenário", comentou Romero, que falou ao Prime Video sobre o entrosamento que a equipe vem adquirindo com o passar dos confrontos.

"É tempo. A gente precisava de tempo. Sempre falei nas entrevistas. Nosso time é bom, contratamos bons jogadores, mas não é fácil, precisávamos construir um time. Agora temos mais tempo juntos, estamos mais sólidos em todos os sentidos. Dentro de campo todos querem a mesma coisa. Era tempo e vamos precisar de mais, é começo de ano, e tomara que conquistemos mais coisas", complementou.