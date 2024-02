Al Hilal bate time iraniano e vai às quartas da Champions da Ásia

O placar foi aberto somente na segunda etapa nesta quinta-feira. Aos 9 minutos, Rezaeian recebeu cruzamento da esquerda e ajeitou para Ahmadzadeh, que completou para o gol aberto e colocou o Sepahan em vantagem. Aos 26, o zagueiro Yazdani foi expulso e deixou o time iraniano com um jogador a menos.

O Al Hilal aproveitou a fragilidade defensiva do adversário e empatou com Al Dawsari, cinco minutos depois da expulsão. Aos 37, o português Rúben Neves pegou bola mal afastada e soltou um foguete para virar o jogo. Já aos 52 do segundo tempo, Mitrovic marcou mais um e deu números finais à partida.