CBF repudia ataque a jogadores do Fortaleza: 'Lamentável e inadmissível'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, hoje, uma nota de repúdio ao ataque de torcedores do Sport contra a delegação do Fortaleza após empate pela Copa do Nordeste, na noite de ontem.

A entidade máxima do futebol brasileiro lamentou o episódio de violência e desejou, através do trabalho da polícia e autoridades competentes, que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. O STJD foi acionado para que adote todas as medidas pertinentes.

"É lamentável e inadmissível iniciar mais um ano chamando a atenção para este tema gravíssimo que é o da violência fora dos estádios. A CBF confia no trabalho da Polícia e das autoridades competentes, para que os responsáveis por estes atos sejam punidos exemplarmente e, para tanto, está encaminhando para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD a notícia do fato para que aquele órgão adote todas as medidas pertinentes à apuração e punição dos responsáveis", escreveu a instituição em comunicado.