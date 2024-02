Casares admite necessidade de reforços e revela prioridades

O presidente do São Paulo, Julio Casares, admitiu que o clube está à procura de reforços no mercado para "fechar o elenco". Embora o técnico Thiago Carpini conte com um plantel mais completo em comparação com o do ano passado, o Tricolor ainda lida com algumas carências que, de acordo com o cartola, a diretoria tem trabalhado nos bastidores para supri-las.

Ter um elenco robusto, com diversas opções em todos os setores do campo, é visto como fundamental para que o São Paulo tenha sucesso no decorrer da temporada. Em 2024, o clube voltará à Libertadores, além das disputas no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

"Nós temos um bom elenco, mas temos duas ou três posições pontuais para reforçar, não é fácil. Quando você tem um calendário podendo chegar a 70 jogos em um ano, você precisa de um elenco grande. A prioridade se estabelece no andar da carruagem do calendário. Claro que você quer ganhar a Libertadores, o Brasileiro, mas isso vai depender do início. O elenco achamos bom, mas precisamos de um centroavante para ser reserva do Calleri, um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto", disse Julio Casares em entrevista ao Casão Pod Tudo.